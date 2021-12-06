Kadına şiddet kamu spotu

Sarıkaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi tarafından kadına şiddet konusunda dikkat çekmek amacıyla ‘Toplum Olarak Kadına Şiddete Dur Diyelim’ isimli bir kamu spotu, ilçedeki kurumların sosyal medya hesaplarında yayınlandı, ilgi gördü. Senaryo ve yönetmenliğini İlçe Proje Ekibinden Abdullah Düğer yaptı. Kamu spotunda oyuncu olarak Küçükçalağı İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Feyzullah Çelik, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Pansiyon Müdürü Eylül Selver Arduç, öğrenciler Cemre Arkan ve Elif Duru Cengjiz rol aldı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sarıkaya Emniyet Müdürlüğü, Sarıkaya Jandarma Komutanlığı, Sarıkaya Belediye Başkanlığı ve Sarıkaya Kaymakamlığının da destek verdiği kamu spotu, kadına gösterilen sözlü, psikolojik ve fiziksel şiddetin aileye, çocuklara ve topluma verdiği zararlar anlatıldı.