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iZiNSiZ SATIŞI YASAK!

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçe adına patenti alınıp, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan ‘Akdağmadeni Salebi’ markası isteyen herkes tarafından kullanılamayacak. İlçede yetişen ve belediye tarafından pazara sunulan salebin satışını yapanlara izin belgesi de tanzim edilerek, farklı saleplerin ‘Akdağmadeni Salebi’ olarak satılmasının da önüne geçilecek.

22 Ekim 2021 Cuma 00:40
iZiNSiZ SATIŞI YASAK!

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, Kahramanmaraş’ın meşhur dondurmasına da tat veren Salep, ilçe adına tescili yapılarak, Coğrafi İşaret Belgesi alınmasıyla birlikte, satışa yönelik kurallar da netleşti. Aynı zamanda tıp doktoru olan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok konuda sağlığa faydası olan Akdağmadeni Salebi ile ilgili olarak, sahte ürünlerin satışını önlemek amacıyla, izin belgesi alınması gerektiğini aktardı. Yalçın, ‘’Belediyemiz tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ilçemizin en önemli değerlerinden olan Akdağmadeni Salebi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adı türünde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazanmıştır. Akdağmadeni Salebinin marka değerini arttırmak, türünün korunarak gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için yaptığımız çalışmaların en önemli ayağı olan Akdağmadeni Salebinin patentinin alınması çalışmaları sonucunda Akdağmadeni Salebinin patent başvurusu olumlu karşılanarak menşei türünde tescil belgesi almaya hak kazanmıştır’’ dedi. Başkan Yalçın, yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizin en kaliteli salebi olan Akdağmadeni Salebinin menşe adı türünde belge alınmasının Akdağmadeni ilçesinin kültürü, doğası ve turizmi için büyük bir adım olduğunu bildirdi. Yalçın, ‘’Menşe adı ülkemizde sadece kendi bölgesinde yetişen ve bölgeye has ürünlere verilen çok önemli bir işarettir. Mahreç işaretinden farklı olarak tüm dünyada saleple ilgili yapılan aramalar bundan sonra Akdağmadeni ilçesini işaret edecektir. Bu yolla ilçemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapıp ticari gelir elde edilmesine katkı sunarken marka değerinin arttırılmasını da sağlayacağız’’ diye konuştu.
DOĞAL ÜRÜN
Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, Akdağmadeni salebinin, ilçedeki ormanlık alanlarda yetişen, içerisindeki 'Glucomannan' seviyesi çok çok yüksek, ekonomik getirisi diğer bölgelerdeki saleplerin üzerinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, sindirim sisteminin düzenlenmesi, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi bir çok konuda sağlığa faydası olan, Kahramanmaraş dondurması gibi dondurma yapımında kullanılan bir bitki olduğunu bildirdi. Yalçın, ‘’Bundan sonra Akdağmadeni Belediyesi'nin onay verdiği kurumların dışında ‘Akdağmadeni Salebi’ ismini kimse kullanmayacak. Ayrıca Akdağmadeni Salebi ile ilgili Akdağmadeni'mizdeki kafeteryalar, Akdağmadeni'mizdeki restoranlar, Akdağmadeni'mizdeki çay ocakları kapılarına '’Akdağmadeni Salebi bulunur’ yazsınlar, reklamımızı güzel yapalım. Akdağmadeni'mizde üretilen bu değeri ekonomik gelir olarak tekrar Akdağmadeni'ne kazandıralım. Herkesi Akdağmadeni Salebi içmeye davet ediyor’’ ifadelerini kullandı. 
 

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