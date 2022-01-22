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İYİ Kİ VARSIN, EREN!

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Kaymakam Recep Aydın Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesinin konu edildiği ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filmini şehit ve gazi aileleriyle birlikte izledi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:10
İYİ Kİ VARSIN, EREN!

FİLMİ HERKES İZLEMELİ”
Kaymakam Recep Aydın Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtıldığı filmi herkesin izlemesi gerektiğini söyledi. Aydın, “Trabzon’un Maçka ilçesinde hain terör örgütü PKK ile kahraman Mehmetçiklerimiz arasında çıkan çatışmada şehit düşen iki kahramanımız Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filminin şehit yakınları, gazilerimiz ve onların çok kıymetli aile yakınlarıyla birlikte izledik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımızın ve TRT’nin büyük katkılarıyla çekilen bu filmin her karesi farklı bir anlam taşımaktadır. Vatan ve bayrak sevdasının ne kadar kutsal ve değerli olduğunu ön plana çıkartan, herkesin izlemesi ve ders alması gereken çok özel bir yapımı bizlerle buluşturan yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosunu en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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