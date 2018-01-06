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ISLAH TAMAM

ŞEFAATLİ ilçe merkezinden geçen Aksu, Karasu ve Karan derelerinde ıslah çalışmaları tamamlandı

ISLAH TAMAM

ŞEFAATLİ ilçe merkezinden geçen Aksu, Karasu ve Karan derelerinde ıslah çalışmaları tamamlandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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ISLAH TAMAM

DSİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 80 bin metreküp kazı, 13 bin 500 metreküp dolgu, 16 bin 500 metreküp beton, 360 ton betonarme demiri, bin 780 metre pano panel çit imalatı yapıldı. Taşkın koruma kanalının yapımı ile Şefaatli ilçe merkezinden geçmekte olan dere ıslah edilerek, kontrol altına alındı, modern bir görüntüye kavuşturuldu. Taşkın koruma kanalı ıslah çalışması için 5 milyon 808 bin 950 lira harcama yapıldı. Kanallardan gelen yaklaşık 300-400 metreküp saniyelik debilerin delice çayı ile 700 metreküp saniye olarak Şefaatli ilçe merkezini terk eden dik duvarlı kanal projesi kapsamında 9 köprünün de bakım, onarımı yapıldı. Yaklaşık 5 kilometreyi bulan ıslah projesiyle ilgili çalışmalara geçen yıl başlanıldı. Şefaatli Belediye Başkanı Zekir Bozkurt, projenin hayata geçirilmesiyle ilçenin ortasından geçen derelerin tamamının ıslah edilerek, modern bir görüntüye kavuşturulduğu söyledi. Bozkurt, ‘Şefaatli’de bundan sonra afet korkusu olmayacak. Biz 2000 yılında beş vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu acı günler hiç yaşanmayacak. DSİ çalışmalarını tamamladı, kanalın çevresinde bisiklet yolu, park ve çevre düzenlemesi yaparak, ilçemiz farklı bir görünüme kavuşturulacaktır’ dedi.

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