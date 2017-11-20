-İrlanda’ya ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 'Rekabetçi Sektörler Programı' altında uygulanan, proje sahipliğini Sorgun Belediyesi'nin yürüttüğü Sorgun İŞGEM projesi kapsamında bir grup heyet İrlanda'da bulunan iş geliştirme merkezlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sorgun İŞGEM Proje Koordinatörü Yusuf Yılgın, iş geliştirme merkezlerinin özellikle 1950'li yılların sonlarından itibaren yerel kalkınmayı gerçekleştirmek, işsizliği önlemek ve istihdam yaratmak amacıyla açılmaya başladığını belirtti. Yapılan ziyarette 4 farklı İş Geliştirme Merkezi, Organik Ürün Yetiştirme Merkezi, Limerick Üniversitesi, Teagasc Tarım ve Gıda Geliştirme Merkezi ziyaret edildi. Kurum yetkilileri tarafından karşılanan heyete iş geliştirme merkezleriyle ilgili sunumlar yapıldı.