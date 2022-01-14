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İnceleme yaptı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Kaymakam Recep Aydın, liseleri gezerek incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

14 Ocak 2022 Cuma 00:51
İnceleme yaptı

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Meslek Atölyelerini gezerek incelemelerde bulunan Aydın, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler ile toplantı yaparak görüş alışverişinde bulunan Aydın, eğitim faaliyetleri ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Aydın, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak KOP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programınca desteklenen Enerji Verimliliği Pilot Uygulama ve Araştırma Merkezi hazırlıklarını da yerinde inceledi. Görevli personelle sohbet eden Aydın, projede ikinci dönem usta, kalfa ve öğrenci eğitimlerine başlanacak seviyeye geldiğini görmekten mutlu olduğunu ifade etti. •Sümeyye İlhan•

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