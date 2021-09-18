İlköğretim Haftası kutlandı

Atatürk Ortaokulu'nda düzenlen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı, öğrencilerin şiirler okumaları ve oyun gösterileri ile yapıldı. Programın sonunda öğretmenler ile toplantı yaparak genel bir değerlendirme yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal 2021-2022 eğitim öğretim yılının geleceğin teminatı olan çocuklara, ailelerine, okullara, ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.