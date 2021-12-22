İlk konuk Kaymakam oldu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans Salonunda, lise son sınıftaki öğrencilere yönelik başlatılan ve öğrencileri farklı meslek grubundaki insanlarla bir araya getirmeyi hedefleyen 'Kariyer Günleri' projesinin ilk konuğu olan Kaymakam Serin öğrencilerin sorularını cevapladı. Serin, öğrencilere kaymakamlık mesleğinin özellikleri, devletin birimleri, işleyişi, kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları, kaymakamın yetki ve görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Modaretör Hafize Doğan tarafından eğitim-öğretim süreci, mesleğe yönelme sebepleri, mesleğin gerektirdiği beceriler. hakkında yöneltilen soruları cevaplayan Serin, öğrencilere hedefleri ve çalışma tempoları konularında kararlı olmaları yönünde motivelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Serin’e teşekkür ederek, 'Kariyer Günleri' projelerinin önümüzdeki günlerde yeni konuklarıyla devam edeceğini ifade etti. •Sümeyye İlhan / Sarakaya•