İlçelerde çalışma

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “ Ekiplerimiz dün gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla karla mücadele çalışmasını yaparak ara arterler de dâhil olmak üzere ilçe merkezindeki tüm yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar” diye konuştu. Sarıkaya Belediyesi, Yozgat’ı etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salı günü başlayan kar yağışıyla birlikte daha önce yapılan planlama doğrultusunda teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için sabahın erken saatlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının yolda buzlanma yaparak araçların kaymasına sebep olmaması için sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler, ilçenin tüm yaşam alanlarında yoğun bir mesai yapıyor. Açıkel, kar yağışından dolayı olumsuzlukların yaşanmaması için karla mücadele konusunda görevlendirilen ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını söyledi. İlçede etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın sağlıklı bir şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla Belediye ekiplerinin belirlenen planlama çerçevesine çalıştığını ifade eden Açıkel,“ Yoğun kar yağışı nedeniyle daha önce görevlendirme yapılan Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki personellerimiz teyakkuz halindeler, çalışmalar çok yoğun devam ediyor. İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için bütün imkânlarımızı seferber ettik. İş makinelerimiz ve bütün personelimizle birlikte sahadayız. Başta okul, hastane, kamu kurumları, sağlık ocakları ve otobüs güzergâhları olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun kullandığı bölgelerde büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da gizli buzlanmalara karşı çok dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum.” diye konuştu.

“GÖREV BAŞINDAYIZ”

Yozgat‘ın Akdağmadeni İlçesinde, Belediye temizlik personeli kaldırımlarda, ana ve ara arterlerde kar temizleme çalışması yaptı. Akdağmadeni Belediye Başkan Nezih Yalçın, belediye karla mücadele ekiplerinin her zaman olduğu gibi sahada ve görev başında olduğunu söyledi. Kar yağışının Cenab-ı Allah’ın lütfu, nimeti ve bereketi olduğunu ifade eden Yalçın, “Aylardır beklediğimiz kar yağışının ülkemizin dört bir tarafında ve kentimizde başlaması bizleri sevindirdi. Barajlardaki su seviyesinin yükselmesi, yer altı su kaynaklarının ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım arazilerimizden daha bereketli ve güzel ürünler toplanabilmesi için kar yağışının çok büyük önemi vardır. Bir yandan kar yağışının mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da ilçemizde yağan kardan dolayı oluşabilecek sıkıntıları en az seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Görevlendirilen ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar, iş makinalarımızla birlikte topyekün seferberlik halindeyiz. Okulların tatil olması kent içerisindeki yoğunluğun azalması açısından faydalı oldu. İlçemizin her noktasında araç ve yaya trafiğinde her hangi bir sorun yaşanmaması için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bizler vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” şeklinde konutu.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK”

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Codar, “ Bu zorlu kış şartlarında vatandaşlarımıza her şekilde kolaylık sağlamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Gün boyunca da sahada olmaya devam edeceğiz. Bizler gerekli tedbirleri