İhtiyaç sahipleri SEViNDiRiLiYOR

Havaların soğumasıyla ihtiyaç sahibi aileler için dernek aracılığıyla şefkatli ellerle tespit edilen darda kalan ailelere erzak ihtiyacı için gıda kampanyası düzenlendi, kampanyaya hayırseverlerin katılımı istendi. Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan duyuruda, ‘’Çocuklu ailelerimiz için bir gıda paketi ortalama en az 350 liradır. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma birliğimizi güçlendirir. O halde; birlik olalım, bir olalım, diri olalım. Bu zor günlerinde mağdur kardeşlerimizin hep birlikte yanlarında olalım’’ denildi. Bağış yapacakların, TR73 0001 5001 5800 7310 0837 22 Vakıfbank Sorgun Şubesi’ne yardımlarını yapabileceklerini, 054-24206735 nolu telefondan da dernek yönetimi ile irtibata geçilebileceği aktarıldı.