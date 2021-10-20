Hükümet binasının Temeli atıldı

Yenidoğan Mahallesi'nde eski Toprak Mahsulleri Ofisinin bulunduğu yere yapılacak binanın temel atma törenine, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören sonrası inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kaymakam Kazar, inşaatın 500 günde tamamlanacağını belirtti. Kazar, 6 bin 654 metrekare arasa üzerinde bodrum ve zemin dahil 5 kat üzerine yapılacak hükümet binasının ilçenin önemli bir eksiliğini gidereceğini belirterek, "Bina, kaymakamlığın yanı sıra 8 kurumu da içinde barındıracak. Binanın içerisinde 170 araçlık kapalı otopark da yer almakta" dedi. (aa)