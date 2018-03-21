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Hayırlı Kermes     

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu Okul Aile Birliği ve sınıf anneleri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirler, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

Hayırlı Kermes     

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu Okul Aile Birliği ve sınıf anneleri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirler, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Hayırlı Kermes     

Kermeste öğrenci velilerinin evde yaptığı, börek, kek, pasta ve çeşitli yemek ve tatlıları satışa sunulurken vatandaşlar kermese yoğun ilgi gösterdi. Programda öğrencilerden oluşan koro Türkiye'm türküsünü okul müzik öğretmeni Yaprak Demir yönetiminde seslendirdiler. Daha sonra 2-B sınıfı öğretmeni Nihat Avcı yönetiminde, öğrencilerle birlikte mehter geçişi ve şehitler için okunan dua ile program devam etti. Boğazlıyan Anadolu Lisesi bando takımı da bando gösterisi ile programa renk kattı. Okul Müdürü Yener Eseryel, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğimize destek olmayı hem de öğrencilerimize vatan ve ordu sevgisinin önemi konusunda farkındalık sağlamayı hedefleyen kermes düzenledik. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yoğun ilgisiyle kermesimiz gerçekleşiyor. Kermesimizin tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak" dedi.  Okul Aile Birliği Başkanı Emine Çetin ise kermesten elde edilen tüm gelirlerin Mehmetçik Vakfı'na gönderileceğini belirtti.

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