Hayalini yaşadı

Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, bir süre önce Cumhuriyet İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Cihangir, okulda tanıştığı, derslerinde başarılı olan öğrencinin Hakim-Savcı olmak ideali üzerine Çayıralan Adliyesinde Hakim Ayşan Oruç ve Cumhuriyet Savcısı Ata Ömer Türkdönmez ile tanıştırarak cübbe giydirdi. Hakim-Savcıların yaptığı işleri ve Adliyenin işleyişi hakkında öğrenci bilgilendirdi. Kaymakam Cihangir, bu organizasyonu sağlayan Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ile birlikte Hakim Ayşan Oruç ve Cumhuriyet Savcısı Ata Ömer Türkdönmez’e teşekkür etti, öğrenciye başarılar diledi.