Hastane inşaatına hız verildi

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan10 yatak kapasiteli Aydıncık İlçesi Entegre Hastane binası inşaatına geçen yıl başlanıldı. İnşaatın 450 günde tamamlanacağı bildirildi. 10 yatak kapasiteli Aydıncık Entegre Hastanesi binası, bin 50 metrekare arsa üzerine 4 bin 162 metrekare kapalı alan olarak inşa ediliyor. Çalışmaların yüzde 33'lük dilimi tamamlandı.