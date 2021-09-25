Hastane inşaatına devam

30 bin 730 metrekare kapalı inşaat alanına sahip hastane 100 yatak kapasiteli tam donanımlı hastane inşaatı ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kaydedildi. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Secim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 100 yataklı Yerköy Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Milletvekili Başer, ‘’İhale sürecinin ve ödeneğinin takipçisi olduğumuz 100 yataklı Yerköy Devlet Hastanesi’nin yer tesliminin ardından başlayan inşaat süreci devam ediyor. Yerköy ilçemizde yapımına başlanılan hastanenin süresi içerisinde tamamlanmasına yönelik takibimiz devam etmektedir’’ dedi.