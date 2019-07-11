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Halisdemir unutulmadı

SARIKAYA Kaymakamı Yasin Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir’in kabrini vatandaşlar ile birlikte ziyaret etti.

Halisdemir unutulmadı

SARIKAYA Kaymakamı Yasin Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir’in kabrini vatandaşlar ile birlikte ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Halisdemir unutulmadı

Kaymakam Özcan, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan ve kurum müdürleri ile beraber 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin Niğde’deki kabrine ziyarette bulundu. Kaymakam Özcan, FETÖ’nün 15 Temmuz’deki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Halisdemir’in ve vefat eden annesinin de kabrinin bulunduğu Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gitti. Kaymakam Özcan ve beraberindekileri, Şehit Ömer Halisdemir ve annesi Fadimana Halisdemir’in kabrinin başında okunan Kuran’ı Kerim tilavetlerinin ardından dua ederek karanfil bıraktı. 

Son Güncelleme: 10.07.2019 16:31
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