Halıköy’de proje hazırlığı

Başkan Şimşek, Kabalı Köyü’nde gerçekleştirilen projeye ciddi katkılar sağlayan köyün eski Muhtarı Hüseyin Ünal ile birlikte, önce Kadışehri ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Kabalı Projesinin mimarı TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı’yı ardından da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret ettiler.

Başkan Şimşek, Halıköy’de tarım ve hayvancılığa yönelik yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verip, görüşlerini aldı. Şimşek, yakın bir zaman içerisinde son şeklini verecekleri projeyi açıklayıp, hayata geçirmek üzere kolları sıvayacaklarını söyledi.