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Haftada 920 kişi aşılandı

Yozgat’ın Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:54
Haftada 920 kişi aşılandı

Kaymakam Ali Açıkgöz Saraykent'te son bir haftada 920 kişi aşı olduğunu belirterek, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimlikleri ve İlçe Devlet Hastanesinin aşıyla ilgili saha çalışmalarının ardından aşılanma oranlarının hızla arttığını ifade ederek, ‘’Sağlık çalışanlarımız, sürecin başından beri gösterdikleri üstün gayreti şimdi de aşılama sürecinde ortaya koyuyorlar. İlçemizde çok hızlı bir şekilde aşılanma oranları yükselişe geçti. Emekleri için tüm hekimlerimizi ve sağlık personellerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza ise gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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