Güvenlik Toplantısı

Halkın sorunları dinlendi, ortak bir çözüm arayışında bulunuldu. Güvenlik toplantısında, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz ile birlikte diğer kamu kurumlarının temsilcileri de bulundu. Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salih Dişlioğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Ahmet Nazlı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hasan Özben, iletilen sorunlarla ilgili not aldı. Yöneltilen soruları yanıtladı.