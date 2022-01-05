GÖREVE İADE EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine araştırmacı olarak ataması gerçekleştirilen Cüneyt Yoldaş, idare mahkemesine giderek görevinin kendisine iade edilmesi için başvuru da bulundu. Mahkeme süreci tamamlanan Cüneyt Yoldaş İdare Mahkemesinin kararı ile tekrar Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine iade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile vekaleten Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ataması yapılan Abdullah Arkan ise tekrar eski görevine döndü. Bir sürelik aranın ardından mahkeme kararıyla tekrar görevine dönmenin onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını ifade eden Yoldaş, ‘’Kıymetli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, çağımızda hızla gelişen teknoloji eğitimde de kalite beklentilerini yükselmekte, eğitim paydaşlarının sorumluluğunu arttırmaktadır. Eğitim sistemimizin milli bir kişilik ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişisel mutluluğu için başkalarının mutsuzluğuna tevessül eden değil kişisel mutluluğu yanında toplumun mutluluğundan da sorumlu olduğuna inanan, sağlıklı, disiplinli, çalışkan, dürüst, kendine güvenen, inançlı, cesur, hakkını arayan, milli dayanışma ve uzlaşma kültürü içerisinde yaşayan nesiller yetiştirmekle de görevli ve sorumlu olduğumuz bilinciyle eğitim ordusunun ilçemizdeki neferleri olarak mesleğimizin kutsiyetine yakışır şekilde mücadelemize hep birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz’’ dedi. Yoldaş, tüm kurumlarda sevgi, saygı, barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış içerisinde ortak akılla hareket etmek suretiyle ilçeyi öncelikle kaliteli, arzulanan eğitim ve onunla taçlandırılmış öğretimle öğrencileri hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Yoldaş velilere seslenerek, ‘’En değerli varlıkları olan evlatlarını bizlere emanet eden değerli velilerimiz, öncelikle sizlerden bizlere güvenmenizi ve yanımızda olmanızı istirham ediyoruz. Bizler hayalini kurduğumuz hedeflere ancak sizlerin güveni ve destekleriyle ulaşabilir, aydınlık yarınlara daha kısa sürede ulaşabiliriz. Bu sebeple kurum kapılarımız ve öğretmenler odalarımızdaki yerlerinizin her daim hazır olduğunu belirtmek istiyorum’’ dedi. Yoldaş, öğrencileri çok özlediğini ve bunu kelimelerle ifade edemediğini belirterek, ‘’Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarım, sizler bizlerin velinimeti, aydınlık geleceğimizin aydınlık yüzlerisiniz. En kısa sürede yine okullarımızda sizlerle buluşup, halledecek, yeni proje ve programlarla güzel, eğlenceli çalışmalarla birlikte olacağız. Her zaman belirttiğim gibi sizler şanlı bir geçmişin varisleri olduğunuz bilincini muhafaza edip kendinize güvendiğiniz vakit aşamayacağınız engel, ulaşamayacağınız menzil kalmayacaktır. Tüm başarıların temelinde de anne, babalarınıza, öğretmenlerinize, büyüklerinize saygıda, küçüklerinize sevgide kusur etmemek olduğunu unutmayınız’’ diye konuştu. Eğitimin memleketin inşası için çok önemli olduğunu vurgulayan Yoldaş, ‘’Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğinde tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, basınımızın, kurum ve kuruluşlarımızın, tüm halkımızın bizlerden desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor eğitim, öğretim sürecimizin huzurlu, başarılı geçmesini temenni ediyorum. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum’’ şeklinde açıklama yaptı.