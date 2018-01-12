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Gölet inşaatına devam

AYDINCIK ilçesinde tarım alanlarını sulayacak olan Kösrelik Göleti gövde inşaatı devam ediyor.

Gölet inşaatına devam

AYDINCIK ilçesinde tarım alanlarını sulayacak olan Kösrelik Göleti gövde inşaatı devam ediyor.

12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Gölet inşaatına devam

2015 yılında gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarının ardından yapımana geçen yıl başlanılan gölet inşaatı DSİ 123’üncü Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde sürdürülüyor.
Bu kapsamda, tamamlandığında depolanacak 1.6 milyon metreküp su ile 5 bin 970 dekar tarım alanını sulayacak olan Kösrelik Göleti inşaatında çalışmalar, hava koşullarının elverdiği düzeyde sürdürülüyor.
Fiziki gerçekleşmesi yüzde 24 olan ve kaplı kaya dolgu tipindeki gölette, kaya dolgu imalatı yapılıyor.

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