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Girişimcilik eğitimi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından destek projesinden yararlanan ailelere girişimcilik eğitimi verildi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:39
Girişimcilik eğitimi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Okul Destek Projesinden yararlanan 19 çocuğun ailesi eğitim programına katıldı. Katılımcılara, ‘Küçük Ölçekli İşletme Girişimciliği’ eğitimi yapıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Eğitim, pandemi nedeniyle iki ayrı grupta gerçekleştirildi. Kuruluşumuzdan destek alırken teşvikler ile kendi işini kuran müracaatçımız Zeliha Avcı da eğitimlere katılarak, başarı hikâyesi ile katılımcılara ilham kaynağı oldu’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik Eğitimi
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