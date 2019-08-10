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Gileboru pazara sunuluyor

YOZGAT'ın bazı bölgelerinde kendiliğinden yetişen, özellikle Çandır ilçesi ve çevresinde daha fazla olan gireboru meyvesinin ekonomiye kazandırılmasını yönelik bir çalışma da Çayıralan Belediyesi tarafından başlatıldı.

Gileboru pazara sunuluyor

YOZGAT'ın bazı bölgelerinde kendiliğinden yetişen, özellikle Çandır ilçesi ve çevresinde daha fazla olan gireboru meyvesinin ekonomiye kazandırılmasını yönelik bir çalışma da Çayıralan Belediyesi tarafından başlatıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Gileboru pazara sunuluyor

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, böbrek hastalıklarının tedavisinde, böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan gireboru meyvesinin ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Codar, ‘’Çayıralan ve köyleri ile komşu ilçelerimizde, köylerinde doğal olarak yetişen Gileboru ve Kuşburnu, Belediyemiz bünyesinde kurulan kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi tarafından satın alınıp, işlenerek ambalajlanıp ülke geneline satışa sunulacaktır’’ dedi. 
Çayıralan, Çandır ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gireboru bitkisinin olgunlaşan meyvelerinden salamura yapılıp, saklanıp, kış aylarında ise meyve suyu olarak tüketildiği kaydedildi. Böbrek hastalıklarının tedavisinde, böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılıp, hekimler tarafından da önerilen gireboru meyvesinin önemli bölümünün dalında kaldığı, bunun ekonomiye kazandırılmasına yönelik yapılan girişimlere bir yenisi Çayıralan Belediyesi tarafından eklendi. Bölgede yetişmekte olan gireborunun meyve suyu olarak seri üretim yapılması amacıyla 1994 yılında Çandır ilçesinde bir çalışma yapıldığı, ancak maddi kaynak bulunamayınca ekonomiye kazandırılamadığı hatırlatıldı. Sulak arazide filizden dikim suretiyle de yetiştirilebilen, 5-6 milim çapındaki meyvenin yöre halkı tarafından ekim ayı içerisinde toplanıp, salamurasının yapıldığı bildirildi. 

 

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