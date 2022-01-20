Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Geleceğe ışık oluyorlar

Yozgat’ın Çandır ve Çayıralan ilçelerinde kaymakamlıklarca okullarda düzenlenen kariyer belirleme seminerlerinde İlçe Jandarma ekipleri öğrencilerin geleceğine ışık olmaya devam ediyor.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:00
Geleceğe ışık oluyorlar

Çandır ve Çayıralan Kaymakamlıklarınca Okullarda düzenlenen kariyer belirleme seminerlerine katılım sağlayarak ‘Jandarmanın Tanıtımı ve Jandarma Olmak Ayrıcalıktır’ konulu konferans veren Jandarma ekipleri, lise öğrencilerinin hedef belirlemelerinde ve pandemi sürecinde okula adapte sorunu yaşayan öğrencilere ışık tutmaya devam ediyor.  Jandarmanın kuruluş tarihçesinden ve amacından bahseden Jandarma ekipleri, ‘’Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Çeri Birliği’nin 1826’da kaldırılmasıyla, Asakir-i-i Muntazâma Mansure, Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834'te Asakir-i Redîfe askeri organları Anadolu ve Rumeli’nin bazı illerinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla kurulmuştur. Bu birlikler Jandarma’nın temelini oluşturmakla beraber, Jandarma terimi ilk defa 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda yayımlanan tatbik kararnamelerinde görülür. Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi Askeri Kolluk Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Geleceğe ışık OluyorlarYozgatIlerigazetesiOcakPerşembe2022ÇandırçayıralanKaymakamlıkOkullarİlçe Jandarma EkipleriKonferansAsakir-i-i Muntazâma Hassa1834te Asakir-i Redîfe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÖGEP toplantısı yapıldı
DÖGEP toplantısı yapıldı
5 kişi yaralı
5 kişi yaralı
İlçelerde çalışma
İlçelerde çalışma
Banka müdürleriyle toplantı
Banka müdürleriyle toplantı
İşçilere rekor zam
İşçilere rekor zam
Codar, pazarcı esnafı ile buluştu
Codar, pazarcı esnafı ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim