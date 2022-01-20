Geleceğe ışık oluyorlar

Çandır ve Çayıralan Kaymakamlıklarınca Okullarda düzenlenen kariyer belirleme seminerlerine katılım sağlayarak ‘Jandarmanın Tanıtımı ve Jandarma Olmak Ayrıcalıktır’ konulu konferans veren Jandarma ekipleri, lise öğrencilerinin hedef belirlemelerinde ve pandemi sürecinde okula adapte sorunu yaşayan öğrencilere ışık tutmaya devam ediyor. Jandarmanın kuruluş tarihçesinden ve amacından bahseden Jandarma ekipleri, ‘’Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Çeri Birliği’nin 1826’da kaldırılmasıyla, Asakir-i-i Muntazâma Mansure, Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834'te Asakir-i Redîfe askeri organları Anadolu ve Rumeli’nin bazı illerinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla kurulmuştur. Bu birlikler Jandarma’nın temelini oluşturmakla beraber, Jandarma terimi ilk defa 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda yayımlanan tatbik kararnamelerinde görülür. Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi Askeri Kolluk Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir’’ denildi.