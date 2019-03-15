Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102432
ALTIN
227.938
DOLAR
5.4681
STERLİN
7.2449
EURO
6.1784

GAZi BERATINI ALDI

SARIKAYA ilçesinde ikamet eden Gazi olan J. Komando Ahmet Duygu, gazilik beratı ve hizmet plaketini aldı.

GAZi BERATINI ALDI

SARIKAYA ilçesinde ikamet eden Gazi olan J. Komando Ahmet Duygu, gazilik beratı ve hizmet plaketini aldı.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
21 Okunma
GAZi BERATINI ALDI

2016 tarihinde Şırnak ili Ayvalık Tabur Komutanlığında görev yaparken, operasyonda mevzi içerisindeki tuzaklanmış mayına basması sonucu yaralanarak Gazi olan Jandarma Komando Ahmet Duygu ziyaret edildi. Kaymakam Yasin Özcan, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç'ın katıldığı ziyarette, gazi Ahmet Duygu'ya gazilik beratı ve hizmet plaketi takdim edildi. Şehitlik ve gazilik makamının yüce bir makam olduğunu dile getiren Kaymakam Özcan, "Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak adına üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını yad ediyorum. Canlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Karargah toplantıları
Karargah toplantıları
Meclis bin 244 maddeyi görüştü
Meclis bin 244 maddeyi görüştü
Doğalgaz ilçeye gelecek
Doğalgaz ilçeye gelecek
Kaymakam köyleri gezdi
Kaymakam köyleri gezdi
Din görevlilerinden nasihat
Din görevlilerinden nasihat
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim