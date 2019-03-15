GAZi BERATINI ALDI

2016 tarihinde Şırnak ili Ayvalık Tabur Komutanlığında görev yaparken, operasyonda mevzi içerisindeki tuzaklanmış mayına basması sonucu yaralanarak Gazi olan Jandarma Komando Ahmet Duygu ziyaret edildi. Kaymakam Yasin Özcan, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç'ın katıldığı ziyarette, gazi Ahmet Duygu'ya gazilik beratı ve hizmet plaketi takdim edildi. Şehitlik ve gazilik makamının yüce bir makam olduğunu dile getiren Kaymakam Özcan, "Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak adına üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını yad ediyorum. Canlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.