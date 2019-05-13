FiDANLAR KAPIŞILDI

İlçe merkezinde konuşlandırılan kamyon dolusu tüplü çam fideleri adeta ilçe halkı tarafından kapışıldı. İlçede 7 den 70’e tüm vatandaşlar fidan sahibi oldu. Herkesin elleri fidanla yeşerdi. Bu binlerce fidanın toprakla buluşmasıyla herkesin evinin yanı, bağı, parkı, bahçesinin çam ağaçları ile yeşereceği, yeşil bir Şefaatli’nin ilk adımlarının böylece atılmış olunacağının altı çizildi.