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Farkındalık yürüyüşü

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Belediye Başkanı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe ve programa katılarak, engelli çocukları ve ailelerini Belediye Binasında ağırladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:26
Farkındalık yürüyüşü

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayatımızda Engel Yok’ yürüyüşüne katıldı. Ekinci, Sorgun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel çocukları ve eğitimcileri ile bir araya gelerek hazırladıkları programı izledi. Gelişimleri ile bizzat ilgilendiklerini belirten Ekinci, Otizm ve Down Sendromlu çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı. Ekinci, ’’Saf sevgileri ve güler yüzleri ile yüreklerimizi ısıtan özel çocuklarımızla vakit geçirmekten mutluluk duyduk. 3 Aralık’ta değil her an yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirterek Sorgun’u her vatandaşımız için yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz’’ şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan / Sorgun•

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