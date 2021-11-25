Evde eğitime devam

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde evde eğitim gören öğrenciler ziyaret edilip, öğretmenlerin öğretmenler günü kutlandı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır ile birlikte evde eğitim gören öğrenciyi ikametinde ziyaret etti. Öcal, evde eğitim gören Atatürk Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Rukiye Uslu ile bir süre görüştü, evde eğitim veren öğretmen Reyhan Koçak’ın da Öğretmenler Gününü tebrik etti. Öcal, meslekte 21 yılını geride bırakan Reyhan Koçak’ın bedensel engelli Rukiye Uslu’nun eğitimden geri kalmaması için mesleğinin sorumluluğu ile hareket ettiğini bildirdi. Öcal, Reyhan öğretmenin, gösterdiği gayret ve çaba ile bedensel engelli öğrencisinin hayata daha da bağlandığını, bunu gözlemleyebildiklerini aktardı. Öğretmen Reyhan Koçak da, görev yaptığı okulun yakınında bulunan evde bedensel engelli çocuğun bulunduğunu, özel eğitim gereksinimi olduğunu öğrenince, çocuğun eğitimden geri kalmaması için Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduğunu bildirdi. Öğretmen Koçak, 6. sınıf öğrencisi Rukiye Uslu’ya evinde eğitim verdiğini, Atatürk İlkokulu’ndaki görevine de devam ettiğini söyledi. Öğrencisinin çok zeki bir çocuk olduğuna vurgu yapan Öğretmen Koçak, kısa sürede derslerinde önemli bir ilerleme kaydettiğini, ilerleyen zaman içerisinde ise daha da başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.