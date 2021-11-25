Etkinlik ilgi gördü

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Kurum Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Aday öğretmenlerin ‘öğretmen yemini' ederek görevde ilk adımlarını attıkları programda Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi, şiirler ve türküler sahnelendi.