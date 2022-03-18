Eslem için kermes

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu tarafından Eslem Fatma’nın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması amacıyla düzenlenen kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okulu düzenlemiş oldukları anlamlı etkinlik için tebrik ederek, ‘’Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Raci Ateş’e, okul personelimize, öğrenci velilerimize ve öğrencilerimize Eslem Fatma kızımız için yapmış oldukları kermese katılımlarından ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim’’ diye konuştu. Okul Müdürü Raci Ateş ise ‘’Eslem Fatma kızımız için düzenlemiş olduğumuz kermes, inşallah kızımıza şifa olur. Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•