Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Eslem Fatma’ya umut ol

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, eğitim veren Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Yozgatlı Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Eslem Fatma Altındağ için yardım kermesi düzenlendi.

31 Mart 2022 Perşembe 00:19
Eslem Fatma’ya umut ol

Düzenlenen kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Eslem Fatma’nın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması amacıyla düzenlenen kermeste emeği geçen herkese teşekkür eden Okul Müdürü Kadir Arsa , “Eslem kızımız için düzenlemiş olduğumuz kermese katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kermesimizin Eslem kızımız için şifa olmasını temenni ediyorum” dedi.  
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal,” İlçemizde birçok okulumuz Eslem kızımız için kermes düzenlemiş bu kermeslerden elde edilen katkılar Eslem kızımızın derdine deva, hastalığına şifa olmasını ümit ediyor ve ilçemizdeki kermes programlarında emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Eslem Fatma’ya Umut OlYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerMartPerşembeEğitimOsman Çavuş Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiYozgatlı Spinal Müsküler AtrofiSMAEslem Fatma AltındağKermes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÖGEP toplantısı
DÖGEP toplantısı
Nevruz ateşi yakıldı
Nevruz ateşi yakıldı
Öğrencilere moral
Öğrencilere moral
Hayran kaldılar
Hayran kaldılar
Yöneticiler toplandı
Yöneticiler toplandı
Öğretmenlerle sohbet etti
Öğretmenlerle sohbet etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim