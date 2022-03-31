Eslem Fatma’ya umut ol

Düzenlenen kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Eslem Fatma’nın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması amacıyla düzenlenen kermeste emeği geçen herkese teşekkür eden Okul Müdürü Kadir Arsa , “Eslem kızımız için düzenlemiş olduğumuz kermese katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kermesimizin Eslem kızımız için şifa olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal,” İlçemizde birçok okulumuz Eslem kızımız için kermes düzenlemiş bu kermeslerden elde edilen katkılar Eslem kızımızın derdine deva, hastalığına şifa olmasını ümit ediyor ve ilçemizdeki kermes programlarında emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

