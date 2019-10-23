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Eskisi yerine yenisi yapılacak

ÇAYIRALAN ilçesinde günün koşullarına yanıt veremeyen Küçük Sanayi Sitesi’nin esnafın talep etmesi halinde yıktırılıp, yerine yenisinin yapılabileceği kaydedildi.

Eskisi yerine yenisi yapılacak

ÇAYIRALAN ilçesinde günün koşullarına yanıt veremeyen Küçük Sanayi Sitesi’nin esnafın talep etmesi halinde yıktırılıp, yerine yenisinin yapılabileceği kaydedildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Eskisi yerine yenisi yapılacak

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçedeki küçük sanayi sitesinin 1990’lı yıllarda yapıldığını, günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Başkan Codar, ‘’Talep olması halinde yeni sanayii sitesi yapmayı düşünmekteyiz. Taleplerin bizzat şahsıma yapılması halinde genel bir değerlendirme yapılarak, günümüz şartlarına uygun modern sanayi sitesi yapılacaktır. Talep doğrultusunda projeler çizdirilip maliyet ve ödeme koşulları ayrıca bildirilecektir’’ dedi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, CHP Genel Merkezi tarafından yoğun girişimler neticesi Çayıralan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş belediye ilan edildiğini de kaydetti. Codar, ‘’Kardeş Belediyecilik ilkeleri doğrultusunda İlçemize yapılması gereken hizmet ve projeler önümüzdeki süreç içerisinde yapılacaktır’’ diye konuştu.

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