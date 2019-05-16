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Engelliye asansör

Sorgun Hükümet Konağı'na Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından yaptırılan engelli asansörü, törenle hizmete girdi. 

Engelliye asansör

Sorgun Hükümet Konağı'na Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından yaptırılan engelli asansörü, törenle hizmete girdi. 

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Engelliye asansör

Hükümet konağında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, hizmete giren asansörün büyük bir eksikliği ortadan kaldırdığını, bundan böyle engelli vatandaşların daha kolay olarak resmi birimlere ulaşacağını söyledi. 

Altınpınar, soruna çözüm bulabilmek amacıyla TANAP yetkilileriyle görüştüklerini ve buraya bir asansör yapılması yönünde proje hazırlattıklarını anlatarak, "Projemizi TANAP’a sunduk, olumlu karşılandı ve buraya asansör yapılmasına onay verildi. Bundan böyle vatandaşlarımız hükümet konağında bulunan tüm birimlere rahatlıkla ulaşacaklar ve sorunlarını bizzat kendileri dile getirebileceklerdir." dedi. 

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