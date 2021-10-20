Engellilere akülü araç

Çayıralan Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, yardımlarından dolayı gurbetçilere ve İHH Hollanda Temsilciliği yetkililerine teşekkür etti. Yıldız, gurbetçilerin ellerini taşın altına koyarak, çok güzel bir hizmete vesile olduklarını, böyle bir organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir de akülü araçların vatandaşlara sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Avrupa Curalililer Dernek Başkanı Necati Fidan da Yozgat'ın ilçelerinde engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere 85 akülü araç getirtildiğini belirterek, "Bu araçlardan 15'ini Çayıralan, 11'ini Çandır ilçemizde dağıttıktan sonra 21'i Sarıkaya, 2'si Sorgun ilçemize 36'sı ise Erzurum, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de engelli vatandaşlarımıza ulaştırılacak" dedi. İHH Hollanda Temsilcisi Ayhan Aslantaş ise "Gurbetteki kardeşlerimiz bizlere bu emanetleri teslim ederken, kişi ayrımı yapmadan, şuna buna verin demeden karşılıksız olarak teslim etmişlerdir. Bizler de kaymakamlarımızın belirlemiş olduğu listelere uyarak dağıtımları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından akülü araçlar engelli vatandaşlara dağıtıldı. •Abdulbaki Karataş•