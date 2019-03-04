El Sanatları Merkezi

Kursta, ahşap yakma, ebru ve tezhip sanatları da kursiyere öğretiliyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeki bayanların rağbet ettiği kursta, birbirinden değerli el işçiliği ürünler ortaya çıkmaya başladı. Bu ürünler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü teşhir salonunda beğeniye sunuldu. Daha önce de Türkiye´nin sayılı bakır sanatçılarından Erdal Bağ, unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmak üzere bakır işçiliğini öğretme seferberliği başlamıştı. Yeni açılan kurslar ile beraber Saraykent ilçesinin el işlemeciliği sanatlarında önemli bir merkez olma yolunda önemli adımlar attığı belirtildi. Halk Eğitim Merkezi yöneticisi Mehmet Şimşek, fiziki ve donanım açısından vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni binaya sene başında taşındıklarını söyledi. Şimşek, ‘’Yeni binamızın tüm bölümlerini halkımıza faydalı olabilmesi için eğitim alanlarına dönüştürdük. Özellikle okuma çağı dışındaki yetişkin insanlarımıza bu tür kurslar moral motivasyon ve yaşama sevinci açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Günlük rutin işlerinin yanında stres atmak için kursumuza pek çok bayan rağbet etmektedir. Onlara yarar sağlamasının yanında kurs sürecinde elde edilen ürünler ise Saraykent İlçemizin kültür ve tanıtımına önemli bir oluşturdu’’ dedi.