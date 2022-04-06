Eksikler tamamlanıyor

İlçeye bağlı köy okullarını ziyaret eden Öcal, okullarda ki eksiklikleri tespit etti. Ziyaret kapsamında Öcal, Bahadın Şehit Ali Akdoğan İlkokulu, Gedik Hasanlı Şehit Önder İlkokulu ve Çiğdemli Yunus Emre İlkokullarını ziyaret etti. Okullarda inceleme yapan Öcal, “Ziyaretlerimiz kapsamında köy okullarımızı gezerek eksikleri tespit ettik. Yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında eksiklerimizi tamamlayarak okullarımızı daha iyi bir eğitime hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir, onların eksiksiz büyütmek amacımızdır. Bu kapsamda elimizden geleni hızlı bir şekilde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.