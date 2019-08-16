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EKMEK KAVGASI

KADIŞEHRİ ilçesinde, ormanlık alanda tahsisli bölgede vatandaşlar ekmek paralarını çıkartabilmek için sıcak havaya, bayram tatiline rağmen çalışarak, meşe ağaçlarından mangal kömürü imalatını sürdürdü.

EKMEK KAVGASI

KADIŞEHRİ ilçesinde, ormanlık alanda tahsisli bölgede vatandaşlar ekmek paralarını çıkartabilmek için sıcak havaya, bayram tatiline rağmen çalışarak, meşe ağaçlarından mangal kömürü imalatını sürdürdü.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
EKMEK KAVGASI

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kadışehri ilçesinde mangal kömürü yapan işçileri de ziyaret etti. Başer, Bayram almasına karşın, kavurucu sıcak altında alın teri ile rızkını temin eden işçilerin bayramını kutladı. Kadışehri ilçesindeki meşe ağacı ormanında her yıl yüzlerce ton mangal kömürü üretimi yapılıyor. Sağlık açısından sakıncası bulunmayan, tamamen meşe ağacından yapılan mangal kömürleri, bir çok ailenin özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden gelen ailelerin geçim kaynağı oluyor. Her yıl Nisan ayında meşe ağacından mangal kömürü üreten aileler, Kasım ayına kadar kömür ocağında çalışmaya devam ediyor. Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan mangal kömürü için saman ve toprakla örtülü torluk adı verilen ocakta, meşe ağacını kömür haline getiren ailelerin ürettikleri mangal kömürü, Türkiye’nin birçok yerine ulaşıyor. Bin bir zahmetle üretimi yapılan mangal kömürüne talebin bir hayli fazla olduğu kaydedildi. Mangal kömürü üretmenin ustalık gerektiren bir iş olduğunu söyleyen aliler, çocuk yaşlarda başladıkları kömür imalatını babadan oğula devam ettirdiklerini, ateşin, tozun, toprağın içinde ekmeklerini, rızklarını kazanmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Kadışehri
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