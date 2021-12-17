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Eğitime takip

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde Kaymakam Rabia Naçar’ın eğitim kurumlarına yönelik denetim ve ziyaretleri devam ediyor.

17 Aralık 2021 Cuma 00:40
Eğitime takip

Kaymakam Naçar, Çiçekdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret etti. Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, okul yönetimi ile birlikte okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Naçar, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Rabia Naçar başkanlığında ‘Eğitim Değerlendirme’ toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, Okul/Kurum Müdürleri katıldı. Okullardaki başarı düzeyinin arttırılması, sosyal ve kültürel etkinlikler, salgın ve güvenlik tedbirleri gibi konular değerlendirildi. 

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