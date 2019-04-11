Eğitimciler unutmadı

İlçe meydanında toplanan öğretmenler, Sarıkaya Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Burada açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Sarıkaya İlçe Temsilcisi Emre Öztürk, Kuyucu ve tüm şehit öğretmeleri rahmet andığını söyledi. Öztürk, "Asıl amaçlarından biri, insana, varlığa sevgiyi aşılamak olan eğitimin ve eğitimcilerin öldürücü saldırıların hedefi olması, şiddetin delilik sınırını aştığını göstermektedir. Bu cinayet, gençliğimizin, müfredat ağırlıklı olarak eğitim düzenimizin, genel anlamda insan, hayat ve toplum yapımızın aşınmasına işaret eden elim ve ibretlik olaylardan sadece biridir" dedi. Türk Eğitim-Sen Sarıkaya İlçe Temsilcisi Bayram Höke de "Necmettin Kuyucu’yu kaybettik. Başka öğretmenlerimizi de kaybetmek istemiyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz" diye konuştu.