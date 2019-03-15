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Eğitim konuşuldu

YERKÖY ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapılan toplantıda, eğitim konusu ele alındı.

Eğitim konuşuldu

YERKÖY ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapılan toplantıda, eğitim konusu ele alındı.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Eğitim konuşuldu

Ortaöğretim öğretmenleri, ilgili okulların rehber öğretmenleri ve İlçe Şube Müdürlerinin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Dezavantajlı Öğrenciler, Sınavlar (LGS, YKS), Sınav Stresi, Öğrenci Koçluğu, Aile Ziyaretleri, DYK Kursları ve Kazanımlar konuları ele alındı. Toplantılar esansında öğretmenlere konular hakkında bilgi verildi. Öğretmenlerle bilgi alış verişinde bulunuldu.

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