Dönemin son ziyareti

Proje kapsamında ilk eğitim-öğretim döneminin son durağı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Kurumu oldu. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Okul Müdürü Hacı Arif Saygı ile birlikte okulun bölümlerini gezerek, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulundu. Okul 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Arkan, öğrencilerimizle sohbet etti. Rehber Öğretmen Sema Polat tarafından öğrencilere sınavı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Arkan, ‘’Okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve yardımcı personellerimize teşekkür ederim. Projemiz kapsamında merkez ve köy olmak üzere toplam 19 ortaokulumuz ziyaret edildi. Projemize emek veren, gönül veren herkese teşekkürü borç biliriz’’ dedi.