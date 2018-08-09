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Doğaya keklik bırakıldı

AYDINCIK ilçesinde doğaya bin kınalı keklik bırakıldı. Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen keklikler Kazankaya kanyonunda düzenlenen törenle ilçe yöneticileri tarafından, kanyonun iç bölgelerine doğru uğurlandı.

Doğaya keklik bırakıldı

AYDINCIK ilçesinde doğaya bin kınalı keklik bırakıldı. Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen keklikler Kazankaya kanyonunda düzenlenen törenle ilçe yöneticileri tarafından, kanyonun iç bölgelerine doğru uğurlandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Doğaya keklik bırakıldı

Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve diğer ilçe yöneticilerinin katıldığı törende, bin adet kınalı keklik doğanın kollarına teslim edildi. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'nda bu yıl 12 bin kınalı keklik üretildi. Kekliklerin 3 bin 500'nü Yozgat'ın çeşitli bölgelerinde doğaya salındı. Kalan kısmı diğer illere gönderildi. Yozgat’ta keklik avının yasak olduğu kaydedildi. Özellikle Kazankaya bölgesinde av yasağının olduğu bildirildi.

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