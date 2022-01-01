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DOĞALGAZA KAVUŞTULAR

Saraykent ilçesinde ve çevresindeki beldeler için 2019 yılında başlanılan doğalgaz çalışmaları tamamlanırken, Saraykent ile birlikte Doğankent, Dedefakılı ve Ozan beldeleri de doğalgaza kavuştu.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:58
DOĞALGAZA KAVUŞTULAR

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, 2019 yılında başlatılan doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün ilçede düzenlenen tören ile ilk gaz verildi. 2019 yılında doğalgaz için tespit çalışmalarının tamamlayıp projelendirme çalışmalarını tamamlayan Sürmeligaz proje çalışmaları sonrasında hat çekme işlemlerine başlamıştı. Yaklaşık 1,5 yıl süren hat çekme çalışmaları tamamlandı. Önceki gün Saraykent Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile ilçeye ilk gaz verildi. Belediye Düğün Salon’unda gerçekleşen törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer Bazı belde belediye başkanları, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, Belediyelerinin en büyük projelerinden biri olan doğalgaz projesinin hayata geçirilmesiyle ilçelerinin doğalgazına kavuştuğunu söyledi. Öcal, ilçelerine kazandırdıkları doğal gazın ilk meşhalesini bugün yaktıklarını ve bundan sonra Saraykent halkının doğalgaz ile ısınıp, ocağının yanacağını belirtti. Yozgat Valisi Ziya Polat ise Saraykent ve çevresine gelen doğalgaz ile birlikte burada yaşayan insanların refah seviyelerinin de yükseldiğini belirtti. Bugüne kadar doğalgazın gelmesine destek verenlere teşekkür eden Vali Polat, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından doğalgaz meşalesi yakıldı. Saraykent ilçesinde düzenlenen tören ile doğalgaza Saraykent ile birlikte Doğankent, Dedefakılı ve Ozan bellerine de gaz verilmeye başlandı. 

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