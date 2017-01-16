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Doğalgaza kavuştu!

16 Ocak 2017 Pazartesi 06:28
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Yerköy’de kış mevsimi öncesi başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda Kale, Fatih ve Şentepe Mahallelerine doğalgaz verilme başlandı.

Doğalgaza kavuştu!
Sürmeligaz ekipleri doğalgaz dağıtım kapsamında Kale, Şentepe ve Fatih mahallelerine yaklaşık 3 ay süren bir çalışma sonrasında toplam 12 kilometre hat döşendiğini ve 230 abone bulunduğunu söyledi.
Üç mahallede doğalgaz altyapı çalışmalarını tamamlayan firma yetkilileri, düzenlenen törenle gaz vanalarını açtı.
Kale Mahallesi Muhtarı Osman Eren, “ Mahallemize bu güzel hizmetin getirilmesinde emeği geçen her kuruma ve doğalgaz ekiplerine teşekkür ederim. Doğalgaz mahallemize hayırlı olsun. Mahallemizde doğalgazın kullanılmaya başlanmasıyla hava kirliliği ve zehirlenme gibi olayların önüne geçilmiş olacak” dedi.
Doğalgaza kavuşan mahallesi sakinleri ise memnuniyetlerini dile getirdiler.
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