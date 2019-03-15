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Doğalgaz ilçeye gelecek

ÇAYIRALAN CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Codar, Çayıralan ilçesine doğalgazın getirilebileceğini belirterek, göreve geldiğinde bu talebi karşılayacaklarını söyledi.

Doğalgaz ilçeye gelecek

ÇAYIRALAN CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Codar, Çayıralan ilçesine doğalgazın getirilebileceğini belirterek, göreve geldiğinde bu talebi karşılayacaklarını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Doğalgaz ilçeye gelecek

Codar, ‘’Yozgat’ta doğalgaz dağıtım firması özel bir firmadır. Bu firma para kazanacağını bildiği her yere gider. Bahse konu firma bir yerleşim yerine ana boru hattı getirilip, yeterli abonman sayısı olduktan sonra doğalgaz gelir ve gelecektir. Belediye Başkanı seçilmem halinde, Uzunlu, Çandır ve Çayıralan belediyeleri işbirliği yaparak Boğazlıyan’daki ana boru hattından güzergahtaki yerleşim yerleri de dahil edilerek doğalgazın kullanımı sağlanacaktır’’ diye konuştu. 

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