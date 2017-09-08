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Dikkatsizlik canından ediyordu

Çayıralan İlçesi’nde dikkatsizlik ve hatalı park sonucu yaşanan trafik kazasında yaşlı adamın ayağını kamyon ezdi.

Dikkatsizlik canından ediyordu

Çayıralan İlçesi’nde dikkatsizlik ve hatalı park sonucu yaşanan trafik kazasında yaşlı adamın ayağını kamyon ezdi.

08 Eylül 2017 Cuma 07:00
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Dikkatsizlik canından ediyordu

Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde Şehit Yarbay Yusuf Turgut Caddesinde dikkatsizlik ve hatalı park sonucu trafik kazası yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Sadık Turan, bir anlık dalgınlık sonucu seyir halinde olan Osman Kılıçer yönetimindeki 38 RS 233 plakalı kamyonetin altında kaldı. Ayağı kamyonetin altında kalan Turan; “Sinek İlacı almak için 1 2 dakika arabamı park ettim. Arabamın yanlış park yapıldığı anonsunu duyunca hemen arabama doğru yürüdüm. Karşı tarafa geçecektim. Yoldan gelen arabaya dikkat etmemişim. Araba omzuma çarpıp sağ ayağımın üzerinden geçti. Suç benim şikâyetçi değilim ama hata benim de olsa İlçe merkezinde herkesin yavaş gitmesi gerekir” dedi. 

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