Devlet Hastanesi’ne yıkım kararı

Yıkım işleminin başlatılması için ihaleye çıkacaklarını söyleyen Kaymakam Davut Sinanoğlu, aynı alana okul yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Boğazlıyan halkına yarım asırdan fazla hizmet veren ve yenisinin yapılmasıyla atıl duruma düşen eski Boğazlıyan Devlet Hastanesi yıkılacak. Hastanenin taşınmasıyla birlikte boşalan binanın önümüzdeki günlerde yıkımının başlayacağını söyleyen Kaymakam Sinanoğlu, yıkım için ihale aşamasında olduklarını duyurdu. Mahalle sakinleri tarafından zaman zaman şikayetler geldiğini anımsatan Kaymakam Sinanoğlu, şu an için ihale aşamasında olduklarını ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacaklarını anlattı. Kaymakam Sinanoğlu, yıkım sonrasında ise aynı alana okul yapılmasının planlandığını kaydetti.

