Değerli günler

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere değerlerimizi anlatmak ve uygulamaları sağlamak amacıyla başlatılan ‘Fistan ile Değer'li Günler Projesi’ kapsamında 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulunda 5 yaş grubu öğrencileriyle bir araya gelindi. Minik öğrencilerle buluşan kukla Fistan öğrencilere ‘empati ve farklılıklara saygı’ hakkında bilgiler vererek, sohbet etti. Etkinliğin devamında kendi kuklalarını tasarlayan öğrenciler kendilerini özgürce ifade etmenin mutluluğunu yaşadılar. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, ‘’Bu eğlenceli gün için öğrencilerimize ve sınıf öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Emek veren, gönül veren, minik yüreklere dokunan Hafize Doğan hocamıza da teşekkürü borç biliriz’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•