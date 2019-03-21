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Değerler Eğitimi

ŞEFAATLİ Müftülüğünde görevli din görevlileri, Şefaatli Yavuz Sultan Selim Ortaokulunu ziyaret etti.

Değerler Eğitimi

ŞEFAATLİ Müftülüğünde görevli din görevlileri, Şefaatli Yavuz Sultan Selim Ortaokulunu ziyaret etti.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Değerler Eğitimi

Din görevlisi Halim Selvi, Murat Arar, Ünal Dursun ve Adem Caner, Değerler Eğitimi kapsamında yaptıkları ziyarette, öğrencilere çeşitli konularda bilgiler aktarıp, uyarılarda bulundu. Din görevlileri, il merkezinde düzenlenen AMATEM semineri ile ilgili öğrencilere teknoloji ve sigara bağımlılığıyla ilgili sunum yaptı, sonrasında da sorularına yanıt verdi.  

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