Din görevlisi Halim Selvi, Murat Arar, Ünal Dursun ve Adem Caner, Değerler Eğitimi kapsamında yaptıkları ziyarette, öğrencilere çeşitli konularda bilgiler aktarıp, uyarılarda bulundu. Din görevlileri, il merkezinde düzenlenen AMATEM semineri ile ilgili öğrencilere teknoloji ve sigara bağımlılığıyla ilgili sunum yaptı, sonrasında da sorularına yanıt verdi.