Dağıttı, birlikte okudu

Kaymakam Erdem, okullarda kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek, okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bir öğrenci profili oluşturulmasını hedefleyen projenin verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kaymakam Erdem, ‘Öğrencilerimiz yoluyla ailelerini de etkileyerek, geleceğin okuyan nesilleri olan bir toplum yapısını okullarımızdan başlayarak, kazandırdığımız okuma alışkanlıkları ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin haftalık ders programları içerisinde okul yönetimlerince yapılan okuma programına göre, haftada en az bir ders saati olmak üzere okullarda okuma etkinlikleri gerçekleştirilmektedir’ dedi.

Bu etkinlikleri kendilerinin de zaman içerisinde katıldıklarını vurgulayan Kaymakam Erdem, ‘Okul kütüphanelerinden alınan kitaplar veya okuma etkinliklerine uygun belirlenmiş kitaplardan öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanarak, bireysel olarak her öğrencinin okuma kültürü ve alışkanlığı kazanmaları sağlanamaya çalışılmaktadır’ diye konuştu.