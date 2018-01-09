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Dağıttı, birlikte okudu

ŞEFAATLİ Kaymakamı Yücel Erdem, Hakim Erdinç Demet ve bazı Kurum Müdürleri ile birlikte Fatih Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, ‘Bana da zaman ayır’ projesi kapsamında öğrencilere önce kitap dağıttı, daha sonra da birlikte kitap okudu.

Dağıttı, birlikte okudu

ŞEFAATLİ Kaymakamı Yücel Erdem, Hakim Erdinç Demet ve bazı Kurum Müdürleri ile birlikte Fatih Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, ‘Bana da zaman ayır’ projesi kapsamında öğrencilere önce kitap dağıttı, daha sonra da birlikte kitap okudu.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
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Dağıttı, birlikte okudu

Kaymakam Erdem, okullarda kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek, okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bir öğrenci profili oluşturulmasını hedefleyen projenin verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kaymakam Erdem, ‘Öğrencilerimiz yoluyla ailelerini de etkileyerek, geleceğin okuyan nesilleri olan bir toplum yapısını okullarımızdan başlayarak, kazandırdığımız okuma alışkanlıkları ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin haftalık ders programları içerisinde okul yönetimlerince yapılan okuma programına göre, haftada en az bir ders saati olmak üzere okullarda okuma etkinlikleri gerçekleştirilmektedir’ dedi.

Bu etkinlikleri kendilerinin de zaman içerisinde katıldıklarını vurgulayan Kaymakam Erdem, ‘Okul kütüphanelerinden alınan kitaplar veya okuma etkinliklerine uygun belirlenmiş kitaplardan öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanarak, bireysel olarak her öğrencinin okuma kültürü ve alışkanlığı kazanmaları sağlanamaya çalışılmaktadır’ diye konuştu.

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